Про це 30 грудня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна отримала чергову партію Starlink. І вже сьогодні вони відправляться в Пункти незламності, а також для підтримки медичної й енергетичної сфери", - написав він.

"Дуже важливо, щоб українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації", - додав очільник уряду.

Він подякував Польщі за допомогу й наголосив, що це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від сусдіньої дружньої держави, і перша частина великої партії, яку уряд чекає до кінця січня.

Наприкінці листопада уряд ухвалив рішення про ввезення Starlink в Україну без мита і ПДВ.

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