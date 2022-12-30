Україна отримала третю партію Starlink від Польщі: частину з них розмістять у Пунктах незламності
Україна напередодні Нового року отримала чергову партію Starlink, частину з них розмістять у Пунктах незламності, а решту – на об'єктах критичної інфраструктури
Про це 30 грудня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Україна отримала чергову партію Starlink. І вже сьогодні вони відправляться в Пункти незламності, а також для підтримки медичної й енергетичної сфери", - написав він.
"Дуже важливо, щоб українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації", - додав очільник уряду.
Він подякував Польщі за допомогу й наголосив, що це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від сусдіньої дружньої держави, і перша частина великої партії, яку уряд чекає до кінця січня.
- Наприкінці листопада уряд ухвалив рішення про ввезення Starlink в Україну без мита і ПДВ.
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