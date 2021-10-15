Ляшко: додаткове або подвійне вакцинування від COVID-19 в Україні, найімовірніше, буде
В Україні, найімовірніше, впровадять третю дозу вакцини або повторне вакцинування від COVID-19
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації", - цитує видання слова Ляшка.
За словами міністра, сьогодні уряд чітко слідує рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щодо першочергового забезпечення доступу до, принаймні, однієї дози або повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення.
Ляшко також закликав усіх вакцинуватися від COVID-19.
Зазначимо, бустерна вакцина - це додаткова доза вакцини, яка має підсилити дію попередніх. Ефективність щеплення втрачається з часом і людський організм потребуватиме додаткового захисту. Бустерні дози використовують проти низки інфекційних хвороб.
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