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Ляшко: кулі, які медики дістають з поранених, будуть у судах доказами злочинів РФ в Україні

11 квітня, 2022 понедiлок
05:38
Суспільство Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що частина куль, які чернігівські лікарі витягли з поранених, будуть доказом у судах про злочини окупантів в Україні

Про це він написав на сторінці у facebook

Ляшко з робочим візитом був у Чернігові, де побачив наслідки бомбардувань міста росіянами. Медики показали йому кулі, які дістали з поранених місцевих жителів.

"Частина лікарень пошкоджена та потребує експертизи на оцінку можливості їх подальшої експлуатації. Лікарі, медичні сестри, санітарочки. Все написано в очах. І нічого запитувати не потрібно. Сором’язливо кажуть, що просто зробили свою роботу. Тяжку роботу. У тяжких умовах. Бували моменти, коли в одну лікарню привозили 56 поранених на годину, і всіх, після оцінки стану та медичного сортування, оперували. Демонстрація вилучених із поранених куль та сторонніх тіл. Частина точно буде доказом у судах про злочини проти людства та порушення конвенцій в частині використання окупантами заборонених касетних бомб", - наголосив він.

За словами Ляшка, медична система працює. Він зазначив, що одним з головних натепер пріоритетів - це повноцінний запуск роботи аптечного сектору.

"З початку війни до області було доставлено близько 2 мільйонів одиниць лікарських засобів, майже 1 мільйон одиниць витратних матеріалів (а ще понад 5 тис. інструментів, більш ніж 4 тис. одиниць необхідного медичного обладнання, генератори для лікарень Чернігова, термінали StarLink, машини екстреної медичної допомоги). Але без ефективно працюючої аптечної мережі не можна гарантувати повноцінну доступність до лікарських засобів", - повідомив міністр.

Другим пріоритетом для медицини є налагодження дорожньої інфраструктури, щоб екстрена медична допомога повернулась до звичних маршрутів пацієнтів.

Третій - відновлення медичної інфраструктури.

"На засіданні уряду направили з резервного фонду перший мільярд грн на відбудову звільнених від російських військ територій. З них 250 млн грн Чернігівській області. Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби", - зазначив Ляшко.

За його словами, розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області, а з боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.

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Здоров'я
медики
злочин
кулі
війна з Росією
війна
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