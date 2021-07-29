Ляшко назвав умову введення третьої дози вакцини Pfizer в Україні
В Україні розглядають можливість щеплення третьою дозою вакцини Pfizer, якщо на такий крок підуть медрегулятори інших країн та міжнародні організації
Про це заявив мінстр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.
Він повідомив, що Україна закупить дози для цього, якщо це буде необхідно.
"Україна розглядає можливість закупівлі на 2022-23 роки додаткових 2 доз вакцини (Pfizer - ред.). Якщо буде прийнято рішення після реєстрації регуляторами, в тому числі ВООЗ, що після повного комплексу щеплення потрібно третє бустерне, то ми вийдемо на ще одне щеплення",- сказав Ляшко.
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Він зазначив, якщо через рік-два потрібно буде робити ще один повний курс щеплення, то МОЗ вийде на це рішення.
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