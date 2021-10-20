Ляшко планує звільнити керівника охорони здоров’я у Запоріжжі

Про це передає пресслужба МОЗ.

Так, Ляшко відвідав Запорізьку область з робочою поїздкою. Після свого візиту він заявив, що ініціюватиме відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя.

Ляшко зазначив, система охорони здоров'я спроможна робити близько 1,5 млн щеплень на тиждень без надмірних навантажень. У середньому це 220 -250 щеплень на добу в одному пункті вакцинації.

"На жаль, у деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудуваний процес або неправильно розрахована кількість таких центрів. І як показала моя поїздка до Запоріжжя, все, що було неможливе, стає можливим, якщо докласти зусилля та визначити це пріоритетом", - повідомив міністр.

За його словами, за вчорашній день і в Запоріжській області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу - понад 226 тисяч.

"І це не межа - регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя", - додав Ляшко.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb