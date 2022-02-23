Ляшко попередив українців, що в соцмережах поширюють фейковий наказ МОЗ щодо евакуації з медзакладів країни

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.



Він наголосив, що весь "зміст наказу фейковий".



"Заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам.

Усі чинні накази публікуються лише на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я за посиланням: https://moz.gov.ua", - додав Ляшко.



