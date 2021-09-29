Ляшко прогнозує понад 10 тис. нових COVID-хворих щодня

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.

Він зазначив, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні продовжує прогнозовано ускладнюватися.

"Сьогодні ми майже перетнули межу в 10 тис. випадків на день. І на жаль, це може статися зовсім скоро", - наголосив Ляшко.

Міністр додав, що на перебіг епідемії значною мірою впливає штам коронавірусу "Дельта".



Упродовж доби 28 вересня було зареєстровано ​​​​​​9666 нових випадків COVID-19 (у тому числі 953 дитини та 204 медпрацівники), 217 людей померли, 3281 пацієнт одужав.

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