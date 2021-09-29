Ляшко прогнозує понад 10 тис. нових COVID-хворих щодня
В Україні незабаром збільшиться кількість нових випадків коронавірусу, яка перевищуватиме 10 тис. хворих щодня
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
Він зазначив, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні продовжує прогнозовано ускладнюватися.
"Сьогодні ми майже перетнули межу в 10 тис. випадків на день. І на жаль, це може статися зовсім скоро", - наголосив Ляшко.
Міністр додав, що на перебіг епідемії значною мірою впливає штам коронавірусу "Дельта".
- Упродовж доби 28 вересня було зареєстровано 9666 нових випадків COVID-19 (у тому числі 953 дитини та 204 медпрацівники), 217 людей померли, 3281 пацієнт одужав.
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