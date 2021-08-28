Ляшко розповів, коли рецептурні ліки в Україні почнуть відпускати виключно за електронними рецептами

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, продаж усіх рецептурних препаратів з весни 2022 року буде можливий лише за електронним рецептом.

"Анонсуємо запуск електронного рецепта для всіх рецептурних препаратів на весну 2022 року, переводимо відпуск рецептурних препаратів на електронний рецепт", - сказав Ляшко.

Він додав, що з жовтня 2021 року забезпечення інсулінами здійснюватиметься за електронним рецептом у рамках Державної програми реімбурсації - відшкодування вартості лікарських засобів.