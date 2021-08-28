Ляшко розповів, коли рецептурні ліки в Україні почнуть відпускати виключно за електронними рецептами
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що з весни 2022 року рецептурні препарати в Україні відпускатимуться винятково за електронними рецептами
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, продаж усіх рецептурних препаратів з весни 2022 року буде можливий лише за електронним рецептом.
"Анонсуємо запуск електронного рецепта для всіх рецептурних препаратів на весну 2022 року, переводимо відпуск рецептурних препаратів на електронний рецепт", - сказав Ляшко.
Він додав, що з жовтня 2021 року забезпечення інсулінами здійснюватиметься за електронним рецептом у рамках Державної програми реімбурсації - відшкодування вартості лікарських засобів.
- 5 серпня повідомлялося, що електронний рецепт на всі види рецептурних медичних препаратів планується запустити з березня 2022 року.
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