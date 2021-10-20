Ляшко: центри вакцинації продовжать робити щеплення у випадку потрапляння регіону до "червоної" зони

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



Водночас міністр порадив жителям регіонів із "жовтим" рівнем небезпеки вакцинуватися якнайшвидше, щоб не стояти у чергах у разі, якщо область стане "червоною".



"Мешканцям тих областей, які перебувають на "жовтому" рівні, раджу не чекати посилення карантину, щоб потім у чергах чекати на щеплення. Маємо робити 1,5 млн щеплень на тиждень. Регіони, де встановили "червоний" рівень, вже доводять: як тільки посилили епідемічні заходи, охочих зробити щеплення різко побільшало", - сказав Ляшко.



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Нагадаємо, Ляшко анонсував відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя через недостатні темпи вакцинації.



Раніше МОЗ доручив підвищити рівень вакцинації до 1,5 млн щеплень на тиждень.



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