Ляшко: Україна зарезервувала 300 тис. доз таблеток від COVID-19
Україна зарезервувала 300 тис. доз препарату від коронавірусу, виготовленого у США
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів у коментарі Lb.ua.
Американські пігулки, які нині перебувають на третьому етапі клінічних досліджень, з’являться в Україні.
Україна зарезервувала 300 тис. доз, але гроші поки не вносяться.
Очікується, що цей препарат матиме специфічну дію саме на коронавірус.
- Нагадаємо, керівник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні з'являться нові препарати прямої дії проти COVID-19. За його словами, найближчим часом їх представлять українцям.
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