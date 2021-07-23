Ляшко: Україна зарезервувала 300 тис. доз таблеток від COVID-19

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів у коментарі Lb.ua.

Американські пігулки, які нині перебувають на третьому етапі клінічних досліджень, з’являться в Україні.

Україна зарезервувала 300 тис. доз, але гроші поки не вносяться.

Очікується, що цей препарат матиме специфічну дію саме на коронавірус.

Нагадаємо, керівник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні з'являться нові препарати прямої дії проти COVID-19. За його словами, найближчим часом їх представлять українцям.

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