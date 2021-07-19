Найближчим часом українцям представлять ліки від коронавірусу, - Ляшко

Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

Глава МОЗ зазначив, що повідомлення про інноваційні препарати будуть через тиждень – два.

“З'явилися також інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна щодо інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус,” – сказав міністр.

Ляшко додав, що раніше таких препаратів в Україні ще не було. Водночас, за його словами, у світі вони тільки з'являються.

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