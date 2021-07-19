Найближчим часом українцям представлять ліки від коронавірусу, - Ляшко
Керівник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні з'являться нові препарати прямої дії проти COVID-19. За його словами, найближчим часом їх представлять українцям
Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
Глава МОЗ зазначив, що повідомлення про інноваційні препарати будуть через тиждень – два.
“З'явилися також інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна щодо інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус,” – сказав міністр.
Ляшко додав, що раніше таких препаратів в Україні ще не було. Водночас, за його словами, у світі вони тільки з'являються.
- За словами Ляшка, штам коронавірусу “Дельта” витіснить інші штами в Україні через місяць-два.
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