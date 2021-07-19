Ляшко: “Дельта” витіснить інші штами коронавірусу в Україні через місяць-два

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Liga.



"В Україні є штам дельта – як і багато інших штамів. У коронавірусу вже є більше 12 000 мутацій. Ще місяць-два – і штам дельта витіснить інші штами", – сказав він.

За словами Ляшка, зараз пріоритетна підготовка – вакцинувати від COVID-19 якнайбільше населення.

Міністр зазначив, що в країнах, де зараз бушує штам дельта, доволі низький показник госпіталізації людей, які були двічі вакциновані.

"Краща вакцина – це та, яка введена в організм і вже працює. Я вам серйозно кажу, не треба шукати (конкретну вакцину, - ред.) І дивитися на ці маркетингові пастки. Просто зверніться до сімейного лікаря, запишіться на вакцину, прийдіть і зробіть щеплення. І повірте, у вас буде захист", – додав Ляшко.