Ляшко: “Дельта” витіснить інші штами коронавірусу в Україні через місяць-два
Штам коронавірусу “Дельта” витіснить інші штами в Україні через місяць-два
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Liga.
"В Україні є штам дельта – як і багато інших штамів. У коронавірусу вже є більше 12 000 мутацій. Ще місяць-два – і штам дельта витіснить інші штами", – сказав він.
За словами Ляшка, зараз пріоритетна підготовка – вакцинувати від COVID-19 якнайбільше населення.
Міністр зазначив, що в країнах, де зараз бушує штам дельта, доволі низький показник госпіталізації людей, які були двічі вакциновані.
"Краща вакцина – це та, яка введена в організм і вже працює. Я вам серйозно кажу, не треба шукати (конкретну вакцину, - ред.) І дивитися на ці маркетингові пастки. Просто зверніться до сімейного лікаря, запишіться на вакцину, прийдіть і зробіть щеплення. І повірте, у вас буде захист", – додав Ляшко.
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