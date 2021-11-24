Ляшко: В усіх областях України рівень COVID-госпіталізацій іде на спад
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в Україні зменшується кількість ушпиталень із коронавірусом
Про це він повідомив на брифінгу 24 листопада.
"Ми фіксуємо спад тижневої кількості госпіталізацій хворих коронавірусною хворобою у кожній області. З понеділка зайнятість ліжок з киснем у кожному із регіонів вже є меншою за індикаторний показник червоного рівня епідемічної небезпеки - 65%", - зазначив міністр.
За словами Ляшка, востаннє такий рівень ушпиталень був 30 вересня.
Він зазначив, що всі COVID-лікарні повністю забезпечені киснем.
"Наразі в Україні працюють 26 підприємств, які виробляють орієнтовний сумарний об'єм кисню для лікарень у розмірі 436 тонн на добу. Починаючи із січня 2021 року по сьогодні медичних закладах було використано 2 458 700 тонн рідкого та газоподібного кисню. І це дозволило забезпечити лікування 496 391 пацієнта", - уточнив очільник МОЗ.
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