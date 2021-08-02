Ляшко заявив, що в серпні до України має прибути мінімум 5 млн доз COVID-вакцини

Проце сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає Укрінформ

"До України надійшло майже 12 млн доз вакцини, 5,6 млн вже сьогодні захищають українців, близько 6 млн доз чекають на українців, плюс як мінімум 5 млн доз вакцини прийде в серпні. Ми будемо продовжувати нарощувати темпи постачання вакцин", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що зараз Україна перебуває в зеленій зоні епідемічної небезпеки, і для того, щоб цейрівень був і надалі, необхідно прищепити якомога більше людей.



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"Ми просимо під час проведення всіх заходів, які будуть присвячені святкуванню 30-річчю Незалежності, промотувати вакцинальну кампанію", - сказав Ляшко