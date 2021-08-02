Ляшко заявив, що в серпні до України має прибути мінімум 5 млн доз COVID-вакцини
У серпні до України має надійти 5 млн доз вакцини проти коронавірусу
Проце сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає Укрінформ
"До України надійшло майже 12 млн доз вакцини, 5,6 млн вже сьогодні захищають українців, близько 6 млн доз чекають на українців, плюс як мінімум 5 млн доз вакцини прийде в серпні. Ми будемо продовжувати нарощувати темпи постачання вакцин", - сказав Ляшко.
Він нагадав, що зараз Україна перебуває в зеленій зоні епідемічної небезпеки, і для того, щоб цейрівень був і надалі, необхідно прищепити якомога більше людей.
Читайте також: Україна очікує в липні-серпні по 2 млн вакцин проти COVID-19 від нових постачальників, - Шмигаль
"Ми просимо під час проведення всіх заходів, які будуть присвячені святкуванню 30-річчю Незалежності, промотувати вакцинальну кампанію", - сказав Ляшко
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе