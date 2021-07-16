Україна очікує в липні-серпні по 2 млн вакцин від COVID-19 від нових виробників, - Шмигаль

Про це він заявив у Раді під час години запитань до уряду, передає Еспресо.TV.

"Очікуємо цього місяця 2 млн доз вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США та Європейський союз. Додатково у серпні очікуємо 2 млн доз вакцини Novavax", - зазначив Шмигаль.



Крім цього, уряд очікує на регулярні поставки вакцин, які уже використовують в Україні - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.