Україна очікує в липні-серпні по 2 млн вакцин від COVID-19 від нових виробників, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна чекає на отримання по 2 млн доз вакцини від Moderna та Novavax
Про це він заявив у Раді під час години запитань до уряду, передає Еспресо.TV.
"Очікуємо цього місяця 2 млн доз вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США та Європейський союз. Додатково у серпні очікуємо 2 млн доз вакцини Novavax", - зазначив Шмигаль.
Крім цього, уряд очікує на регулярні поставки вакцин, які уже використовують в Україні - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.36
-
EUR
Купівля 31.98Продаж 32.36
- Актуальне
- Важливе