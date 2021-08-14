Люди пишуть списки, сісти ніде. В Запоріжжі не вистачає повторної дози вакцини, - ЗМІ

Запорізьке видання Індустріалка опубліковало репортаж на цю тему, передає Еспресо.TV.



Кореспондентка сайту Антоніна Фролова, яка мала повторно вакцинуватися "Пфайзером" побачене в "Амосторі" та поблизу нього описує наступним чином:



"Пишуть списки на машинах від руки. Сісти ніде. В зоні вакцинації є дивани, але туди пускають по шість чоловік. Тут просто навіть на вулицю вийти нікуди... Стоянка і все, й увесь натовп стоїть всередині в закритому приміщенні. Багато хто йде просто, кажуть, мовляв, ми стояти не будемо. Я 234-а за списком".



Прибула ж вона на вакцинацію о 9-ій ранку.



Близько 12:00 години Антоніна з'ясувала, що доз "Пфайзеру" на сьогодні в цьому центрі є лише 150, тобто, їй не вистачить. Є ще "Коронавак", але вона робила перше щеплення "Пфайзером".



"Коли з'ясувалося, що в "Амсторі" не вистачає вакцин, я почала обдзвонювати поліклініки. Там "Пфайзеру" немає взагалі або він буде іншого дня. Ми поїхали в City Mall, а тут сьогодні "Модерна". У Амсторі і City Mall можуть сказати, яка у них буде вакцина, тільки на завтра, заздалегідь не знають.



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Кажуть, що у нас низькі темпи вакцинації. Але треба мати багато часу і ентузіазму, щоб зробити щеплення", - продовжує авторка репортажу.



Зрештою Антоніні вдалося зробити щеплення в Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 8, що в Шевченківському районі. Черги там не було.



Як наголошує журналістка, в Заіпоріжжі відчутною є відсутність попередньої точної інформації від органів охорони здоров'я про те, де, коли і яким препаратом можна отримати як перше, так і друге щеплення.



Між тим, на думку голови Запорізької облдержадміністрації Олександра Старуха, темпи вакцинації потрібно прискорити у всіх громадах Запорізької області.





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