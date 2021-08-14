Люди пишуть списки, сісти ніде. В Запоріжжі не вистачає повторної дози вакцини, - ЗМІ
Сьогодні, 14 серпня 2021 року, в центрі вакцинації у ТЦ "Амстор" на Перемоги у Запоріжжі був аншлаг - люди стояли годинами, щоб зробити щеплення вакциною "Пфайзер". Але на всіх бажаючих препарату не вистачило
Запорізьке видання Індустріалка опубліковало репортаж на цю тему, передає Еспресо.TV.
Кореспондентка сайту Антоніна Фролова, яка мала повторно вакцинуватися "Пфайзером" побачене в "Амосторі" та поблизу нього описує наступним чином:
"Пишуть списки на машинах від руки. Сісти ніде. В зоні вакцинації є дивани, але туди пускають по шість чоловік. Тут просто навіть на вулицю вийти нікуди... Стоянка і все, й увесь натовп стоїть всередині в закритому приміщенні. Багато хто йде просто, кажуть, мовляв, ми стояти не будемо. Я 234-а за списком".
Прибула ж вона на вакцинацію о 9-ій ранку.
Близько 12:00 години Антоніна з'ясувала, що доз "Пфайзеру" на сьогодні в цьому центрі є лише 150, тобто, їй не вистачить. Є ще "Коронавак", але вона робила перше щеплення "Пфайзером".
"Коли з'ясувалося, що в "Амсторі" не вистачає вакцин, я почала обдзвонювати поліклініки. Там "Пфайзеру" немає взагалі або він буде іншого дня. Ми поїхали в City Mall, а тут сьогодні "Модерна". У Амсторі і City Mall можуть сказати, яка у них буде вакцина, тільки на завтра, заздалегідь не знають.
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Кажуть, що у нас низькі темпи вакцинації. Але треба мати багато часу і ентузіазму, щоб зробити щеплення", - продовжує авторка репортажу.
Зрештою Антоніні вдалося зробити щеплення в Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 8, що в Шевченківському районі. Черги там не було.
Як наголошує журналістка, в Заіпоріжжі відчутною є відсутність попередньої точної інформації від органів охорони здоров'я про те, де, коли і яким препаратом можна отримати як перше, так і друге щеплення.
Між тим, на думку голови Запорізької облдержадміністрації Олександра Старуха, темпи вакцинації потрібно прискорити у всіх громадах Запорізької області.
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