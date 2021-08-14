В Україні повністю імунізовано від коронавірусу лише 2,7 млн людей

Одну дозу отримали 106 206 людей, повністю імунізовані - 55 586 людей. Такими є офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України, передає Еспресо.TV.



Протягом доби працювали:



926 мобільних бригад,



2 879 пунктів щеплення,



335 центрів вакцинації.



Читайте також: У Кропивницькому пункти вакцинації облаштували в автобусах



Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 644 649 людей, з них отримали одну дозу - 4 644 647 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 688 903 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).



Загалом проведено 7 333 550 щеплень.



Нагадаємо, останніми днями на території України відбувається з​​​​ростання заражень COVID-19. Вже четверту добу поспіль тримається показник у понад 1 тис. нових щоденних заражень. 11 серпня повідомлялося про 1 122 нових випадків (зарестрованих протягом 10 серпня), 12 серпня - про 1 247, 13 серпня - про 1 63, а сьогодні, 14 серпня, стало відомо про 1 353 нових заражень.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb