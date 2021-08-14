В Україні повністю імунізовано від коронавірусу лише 2,7 млн людей
161 792 українців та українок вакциновано проти COVID-19 за добу 13 серпня 2021 року
Одну дозу отримали 106 206 людей, повністю імунізовані - 55 586 людей. Такими є офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України, передає Еспресо.TV.
Протягом доби працювали:
926 мобільних бригад,
2 879 пунктів щеплення,
335 центрів вакцинації.
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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 644 649 людей, з них отримали одну дозу - 4 644 647 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 688 903 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 7 333 550 щеплень.
Нагадаємо, останніми днями на території України відбувається зростання заражень COVID-19. Вже четверту добу поспіль тримається показник у понад 1 тис. нових щоденних заражень. 11 серпня повідомлялося про 1 122 нових випадків (зарестрованих протягом 10 серпня), 12 серпня - про 1 247, 13 серпня - про 1 63, а сьогодні, 14 серпня, стало відомо про 1 353 нових заражень.
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