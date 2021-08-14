Зростання заражень COVID-19: 1 353 нових, першість тримає Київ
За добу 13 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 353 нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 99, медпрацівників - 33)
Про це ранком 14 серпня повідомляє Міністерство охорони здоров'я, розповідає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 641 особа,
летальних випадків - 21,
одужало - 791 особа.
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За добу протестовано:
методом ПЛР - 24 962 особи,
методом ІФА - 9 121 особа,
експрестестами - 17 068 особа.
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За увесь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 265 217 осіб,
одужало - 2 196 589 осіб,
летальних випадків - 53 238,
проведено ПЛР-тестувань - 11 652 141.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81).
Показник у понад 1 тис. нових щоденних заражень тримається в Україні вже четверту добу поспіль. 11 серпня повідомлялося про 1 122 нових випадків (зарестрованих протягом 10 серпня), 12 серпня - про 1 247, 13 серпня - про 1 63.
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