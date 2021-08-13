Підозрювана в саботажі 10 тис. щеплень від COVID медсестра розповіла, чому колола фізрозчин замість вакцини
Медсестра, яку підозрюють у фальсифікації щеплень від коронавірусу понад 8 тис. пацієнтів, заявила, що боялась за свою посаду, тому приховала, що розбила ампулу, замінивши дози фізрозчином
Про це розповідає DW з посиланням на адвоката медсестри.
За повідомленнями німецької влади, близько 8 тис. 557 осіб, які отримали щеплення в період з 5 березня по 20 квітня, ймовірно отримали ін’єкцію фізрозчину в землі Нижня Саксонія. Їх викликали на повторну вакцинацію.
40-річну жінку звинувачують в тому, що в квітні вона використала фізрозчин у центрі вакцинації не менше 6 разів.
Адвокат жінки Крістоф Клятт повідомив інформаційному агентству DPA, що це був "разовий інцидент".
За його словами, вона запанікувала після того, як розбила флакон з вакциною, і, побоюючись звільнення, наповнила флакон фізіологічним розчином, щоб продовжити свою роботу.
Клятт сказав, що уколи, зроблені пацієнтам, дійсно містили вакцину, розбавлену фізіологічним розчином.
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Але слідчі підозрюють, що жінка зробила такі уколи набагато більшу кількість разів, ніж шість.
Свідки в центрі вакцинації вказують на ймовірність того, що постраждала більша кількість людей. В результаті медсестра була звільнена з роботи.
Хоча влада заявила, що мотиви медсестри неясні, відзначається, що жінка скептично ставилася до вакцинації у своїх повідомленнях в соціальних мережах.
У четвер її адвокат заявив, що за її діянням не було ніяких політичних мотивів.
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