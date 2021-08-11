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В Німеччині через медсестру-антивакцинаторку понад 8,5 тис. пацієнтів могли отримати фізрощин замість ковід-щеплення

11 серпня, 2021 середа
07:26
Новини коронавірус

У німецькій Фрисландії медсестру запідозрили у фальсифікації понад 10 тис. доз вакцини від коронавірусу: раніше вона зізналася, що розбила один флакон і приховала це, та згодом стало відомо, що жінка заперечувала COVID-19 у мережі, і розпочали слідство

Про це розповідає Süddeutsche Zeitung.

На півночі німецької землі Нижня Саксонія, понад 8,5 тис.осіб могли отримати уколи з фізрозчином замість справжньої вакцини від коронавірусу.

У квітні цього року стало відомо, що у вакцинаційному центрі міста Шортенс деякі пацієнти отримали фізрозчин замість справжньої вакцини.

Медсестра, якій доручили розведення вакцини фізрозчином, зізналась, що впустила і розбила флакон і вирішила це приховати. Жінка визнала, що наповнила шість шприців фізіологічним розчином замість вакцини Pfizer-Biontech. Після інциденту понад 100 пацієнтів, які щепилися того дня, змушені були здати тест на антитіла. За даним фактом розпочали розслідування.

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Згодом з’явилися підозри, що медсестра могла саботувати вакцинацію уколами з фізрозчином  не лише в той день, а протягом періоду з 5 березня до 20 квітня. Представник місцевої поліції Петер Бір зазначив, що є обгрунтовані підстави підозрювати такі випадки на основі показів свідків. 

За словами представника місцевої влади Свена Амбросі, йдеться про загалом 8 тис. 557 людей і 9 тис. 673 щеплення. Серед них чимало осіб віком за 70 років.

"Ми хочемо запобігти шкоді для цих пацієнтів, хоча поки не знаємо, скількох насправді це зачепило", - пояснив чиновник.

Пацієнтів, які могли опинитися серед тих, хто отримав фейкові щеплення, повідомлять про це особисто.

Мотиви медсестри, яка пояснила перший відомий інцидент впущеним флаконом, до кінця не зрозумілі. Представник поліції Петер Бір підтвердив, що жінка скептично ставилася до загрози COVID-19  та поширювала таку інформацію в чаті, а також критикувала в соцмережах карантинні обмеження.

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