Німеччина планує відправити в Україну 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca
Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca
Про це заявив Віктор Ляшко в ефірі програми “Сніданок з 1+1”.
Як зазначив глава МОЗ, в Україну протягом цього місяця привезуть 5 млн доз вакцин.
"Зараз завершуються перемовини. 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca ми очікуємо від Німеччини", - сказав Ляшко.
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