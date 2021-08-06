Німеччина планує відправити в Україну 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Про це заявив Віктор Ляшко в ефірі програми “Сніданок з 1+1”.



Як зазначив глава МОЗ, в Україну протягом цього місяця привезуть 5 млн доз вакцин.



"Зараз завершуються перемовини. 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca ми очікуємо від Німеччини", - сказав Ляшко.

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