Оновлення стандартів лікування, закупівля медикаментів та підготовка лікарень: як МОЗ готується до нового COVID-спалаху

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, наразі визначено 257 "ковідних" лікарень, які поділені на першу та другу чергу.

"У вказаних медзакладах вже на сьогодні доступні майже 39 тис ліжко-місць, з них 96% з підведеним киснем", - повідомив Радуцький.

Він зазначив, що Міністерство розробило план дій з урахуванням трьох можливих варіантів розвитку пандемії:

оптимістичний (максимально 42 тис. пацієнтів у лікарнях);

помірний (до 52 тис. осіб);

песимістичний (понад 70 тис. хворих).

У випадку різкого погіршення епідситуації, планують розгортати додаткові ліжко-місця.

Радуцький зауважив, що наразі відбувається адаптація маршрутів доставки пацієнтів з коронавірусом до найближчої лікарні.

"Навесні, під час піку третьої хвилі, були випадки, коли в одному регіоні лікарні переповнені, а в сусідній області ще достатня кількість вільних місць. Система маршрутів доставки пацієнтів до лікарень має стати більш гнучкою та адаптивною", - повідомив він.

За його словами, МОЗ завершує оновлення стандарту лікування пацієнтів з COVID-19 згідно рекомендаціям ВООЗ. Найближчим часом він має бути схвалений.

Радуцький наголосив, що 417 нових машин екстреної медичної допомоги вже працюють у регіонах. А ще в цьому році планується закупити ще 416 "швидких". Для повного оновлення парку екстреної медичної допомоги у перспективі потрібно придбати ще 600 авто.

Також уряд виділив субвенцію у 693 млн грн на придбання кисневих концентраторів. Вони призначені для пацієнтів, які перенесли важку стадію хвороби, для подальшої реабілітації вдома.

Частину концентраторів придбано, інші – до кінця вересня поставлять у регіони, - пише голова комітету.

У опорні лікарні закупили та доставили 161 комп’ютерний томограф та 148 рентген-апарат, а на виділені урядом 693 млн гривень було закуплено кисневі концентратори для пацієнтів, які перенесли важку форму хвороби.

МОЗ також провело тендери на закупівлю медпрепаратів для лікування коронавірусу на суму 105 млн гривень. Найближчим часом ці ліки мають доставити у лікарні.



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