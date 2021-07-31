У Кропивницькому пункти вакцинації облаштували в автобусах

Завдяки цьому вакцину отримують жителі віддалених частин міста, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні, 31 липня, у Кропивницькому розгорнули роботу іще два виїзні пункти вакцинації від COVID -19. Щеплення в автобусах з 9-ої ранку і до 12-ої години по полудню мали змогу отримати жителі мікрорайонів - Стара Балашівка та Кущівка", - розповідається на сайті міської ради Кропивницького.



Вакцини були на вибір - Moderna та CoronaVac.



Всього щепилося майже дві сотні осіб.



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Автобуси, де власне, і відбувалася вакцинація, надані КП “Електротранс”. Їх повністю продезінфіковано.



Всередині є комп'ютери із доступом до мережі Інтернет, аби дільничні лікарі, які працюють на місці, одразу ж вносили всі дані.





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