Немає підстав вважати, що алкоголь впливає на ефективність COVID-щеплення, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я відповіло на популярні питання українців щодо COVID-вакцинації
Про це повідомило МОЗ у Facebook.
"Наразі немає підстав вважати, що вживання алкоголю впливає на ефективність COVID-щеплення. Однак вживати алкоголь потрібно помірними дозами, щоб не пригнічувати роботу імунної систему, оскільки це може послабити імунну відповідь на вакцину", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ розповіли, чи потрібно здавати аналізи перед вакцинацією.
"Перед щепленням не потрібно здавати жодних аналізів, кажуть в МОЗ, якщо немає інших підстав для цього. Також не потрібно робити ПЛР-тест чи аналіз на антитіла до коронавірусу перед чи після щеплення", - зазначили у міністерстві.
Також МОЗ додає, що подорожувати літаком після вакцинації можна.
Якщо немає сильної реакції організму на щеплення, то заняття спортом також дозволяються.
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