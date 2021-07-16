Немає підстав вважати, що алкоголь впливає на ефективність COVID-щеплення, - МОЗ

Про це повідомило МОЗ у Facebook.



"Наразі немає підстав вважати, що вживання алкоголю впливає на ефективність COVID-щеплення. Однак вживати алкоголь потрібно помірними дозами, щоб не пригнічувати роботу імунної систему, оскільки це може послабити імунну відповідь на вакцину", - йдеться у повідомленні.



У МОЗ розповіли, чи потрібно здавати аналізи перед вакцинацією.

"Перед щепленням не потрібно здавати жодних аналізів, кажуть в МОЗ, якщо немає інших підстав для цього. Також не потрібно робити ПЛР-тест чи аналіз на антитіла до коронавірусу перед чи після щеплення", - зазначили у міністерстві.



Також МОЗ додає, що подорожувати літаком після вакцинації можна.



Якщо немає сильної реакції організму на щеплення, то заняття спортом також дозволяються.