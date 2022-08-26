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Огляд

Людина проти дикої природи й прибульців, сновидіння, відеоігри та Кріс Гемсворт: що подивитися у вихідні

Юрій Конончук
26 серпня, 2022 п'ятниця
14:56
Статті

Цими вихідними в кіно можна подивитися, як людина протистоїть дикій природі або прибульцям, а для домашнього перегляду Netflix пропонує горор-ігри, світ сновидінь та видовищний бойовик з Крісом Гемсвортом

"Звір"

Beast — з 25 серпня у кіно

Картина ісландського режисера Бальтасара Кормакура, який поставив комедійний бойовик "Два стволи", 2013 р, біографічний трилер "Еверест", 2015 р, романтичний фільм-катастрофу "У полоні стихії", 2018 р.

Вдівець Нейт Семюелс вирушає зі своїми двома доньками у Південну Африку, аби показати їм місцевість, де він зустрів їхню маму. Але запланована подорож-зцілення перетворюється на боротьбу за виживання — протистояння з лютим левом, який готовий розірвати будь-кого.

Цей фільм змусить вас здригатися від напруження й співпереживати вразливим героям, які протистоять неймовірній силі природи. Водночас картина передає важливе повідомлення, що дикі тварини є небезпечними й не варто заходити на їхню територію без належної причини. 

Захоплива краса Африки, вражаюча операторська робота, відмінна гра Ідріса Ельби — це лише вершина "Звіра", який розповідає непересічну історію протистояння людини й дикої природи, в якій може бути лише один переможець.

"Ноу"

Nope — з 18 серпня у кіно

Режисером і сценаристом фільму є Джордан Піл, який раніше вразив світ нетиповими фільмами жахів "Пастка", 2017 р, "Ми", 2019 р. Якщо вас вразили попередні роботи Піла, то неординарний "Ноу" також западе в душу. 

Однозначно, це один із найбільш тривожних і захопливих фільмів останнього часу, який тримає як у фізичному, так і емоційному напруженні. Джордану Пілу вдалося створити вражаючий атракціон, який захоплює силою звуку та візуального супроводу. 

На ранчо за загадкових обставин помирає чоловік. Його діти, яких зіграли Деніел Калуя та Кеке Палмер, намагаються довідатися, що ж у хмарах його вбило? Аж раптом вони бачать в небі НЛО. Але молоді люди не бояться прибульців, а намагаються їх зафільмувати.

"Вибирай або помри"

Choose or Die — на Netflix

Молода дівчина Кайла випадково знаходить горор-гру 1980-х рр. У пошуках фінансової вигоди вона просить свого друга кодера Айзека запустити її, адже переможцю обіцяють солідний куш. Кайла починає грати, але щось іде не так — загадкова гра змінює реальність і змушує вибирати, інакше – смерть.

"Вибирай або помри" навряд чи стане найкращим фільмом року, але стрічці вдається розважити і вразити глядача. Деякі сцени тримають в напруженні й змушують співпереживати героям. Однозначним плюсом фільму є акторська гра Айоли Еванс та Ейса Баттерфілда.

Якщо ви хочете подивитися горор, який вас дійсно налякає, — це не той фільм. "Вибирай або помри" підійде для вечірнього перегляду, коли не хочеться розвʼязувати складні сюжетні задачі. 

"Пісочний чоловік"

The Sandman — серіал на Netflix

Екранізація однойменних коміксів автора-провидця Ніла Ґеймана, який створив ще один захопливий кіносвіт.

Неймовірна фентезійна подорож сновидіннями й чарівними світами. Янголи, демони, дракони, чарівники та небезпечна магія — усе в кращих традиціях Толкіна, Мартіна, Роулінг та Керрола.

Ніла Ґеймана сміливо можна назвати рок-зіркою світової культури. Письменнику вдається писати книги, обіймати посади продюсера й сценариста серіалів і спілкуватися з підписниками в твіттері. Він доклав свою творчу руку до фільмів "Беофульф" та "Зоряний пил" 2007 р, серіалів "Американські боги", "Люцифер" та "Добрі передвісники".

Якщо коротко описувати синопсис, то це історія про повелителя снів Морфея, якого на довгі десятиліття полонив окультист. Морфей виривається на волю й розуміє, що світ навколо кардинально змінився, тож він вирушає в подорож, аби повернути свої сили.

"Евакуація"

Extraction - на Netflix (англійська з українськими субтитрами)

Угруповання найманців береться звільнити з заручників сина індійського наркобарона, який сидить у в’язниці. Підлітка викрали конкуренти і тримають його в столиці Бангладешу — місті Дака. 

Справу доручають найманцю Тайлеру Рейку, який легко розправляється з озброєною охороною і звільняє полоненого. Проте покинути місто й доправити хлопця у безпечне місце виявляється не так і просто.

"Евакуація" виконана в кращих традиціях бойовиків — видовищні перестрілки, погоні, бійки, вибухи. Хоча сюжет здається примітивним, екшн фільму не дає розслабитись. Приємним бонусом є тривала сцена одним кадром, насичена погонями, перестрілками та бійками. 

Не зважаючи на те, що Кріс Гемсворт — єдиний з відомих акторів, стрічка вийшла достатньо видовищною та захопливою.

Культура
Кіно
Netflix
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