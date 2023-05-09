Людина-Z у басейні крові: перед посольством РФ у Празі 9 травня влаштували перформанс
У вівторок, 9 травня, коли Росія святкує "день перемоги" чеська активістка перед посольством РФ одягнула кокошник із літерою Z й плавала у жовто-блакитному басейні з червоною фарбою
Про це інформує група, яка організовує мітинги на підтримку України Hlas Ukrajiny.
Перформанс мав назву "Росія - фашистська держава". Його авторка Юлія Левкова народилася в Радянському Союзі та вже 27 років живе в Чехії.
"Я гостріше сприймаю загрозу з боку Росії та повернення Радянського Союзу. Ми виїхали до Чехії як до вільнішої країни з меншою корупцією. Я не хочу, щоб з часом це вплинуло на Чеську Республіку. Я захищаю світ, у якому живу", - заявила активістка.
Уранці дівчина вийшла до російського посольства в Празі, вдягнула кокошник з літерою Z, символом російського вторгнення в Україну, таким чином видаючи себе за російського фашиста та купалася в "крові".
"Я спиралася на історика Тімоті Снайдера, який каже, що Росія - фашистська держава", - пояснила Левкова.
- 17 вересня 2022 року українська художниця Поліна Кузнєцова влаштувала публічний перформанс на площі Свободи в Таллінні, перебуваючи у клітці під зливою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 37.86
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.74
- Актуальне
- Важливе