Про це інформує група, яка організовує мітинги на підтримку України Hlas Ukrajiny.​

Перформанс мав назву "Росія - фашистська держава". Його авторка Юлія Левкова народилася в Радянському Союзі та вже 27 років живе в Чехії.

"Я гостріше сприймаю загрозу з боку Росії та повернення Радянського Союзу. Ми виїхали до Чехії як до вільнішої країни з меншою корупцією. Я не хочу, щоб з часом це вплинуло на Чеську Республіку. Я захищаю світ, у якому живу", - заявила активістка.

Уранці дівчина вийшла до російського посольства в Празі, вдягнула кокошник з літерою Z, символом російського вторгнення в Україну, таким чином видаючи себе за російського фашиста та купалася в "крові".

"Я спиралася на історика Тімоті Снайдера, який каже, що Росія - фашистська держава", - пояснила Левкова.