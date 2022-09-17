"Буча, Ізюм, Азов". Українська художниця влаштувала перформанс у Таллінні
17 вересня українська художниця Поліна Кузнєцова влаштувала публічний перформанс на площі Свободи в Таллінні, перебуваючи у клітці під зливою
Про це повідомило видання Postimees.
Клітку перемотано ізолентою, на ній видно написи "Буча, Ізюм, Азов".
Авторка антивоєнної акції – українська художниця Поліна Кузнєцова. Дівчина переїхала до Естонії з Харкова після початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно пройшла виставка її картин у галереї Truus.
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