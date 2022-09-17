Про це повідомило видання Postimees.

Клітку перемотано ізолентою, на ній видно написи "Буча, Ізюм, Азов".

Авторка антивоєнної акції – українська художниця Поліна Кузнєцова. Дівчина переїхала до Естонії з Харкова після початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно пройшла виставка її картин у галереї Truus.

17 вересня українська реперка Alyona alyona випустила сингл, що присвячено тимчасово окупованому росіянами українському місту-герою Маріуполю.

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