В суботу, 17 вересня 2022 року, після вийшла на YouTube Music.

У ній співачка поєднує свої дитячі спогади про відпочинок у цьому приморському місті із запевненням у його невідворотньому поверненні.

Приспів звучить наступним чином:

"Я з потягу через перони,

Пішки пройдуся до моря.

А в парках шумітимуть крони,

А з храму Петра гучно дзвонять.

Читайте і дивіться також: Богдан-Олег Горобчук. Контрнаступ мови: як українська відвойовує своє

Там - діти козацького роду

Та сповнений вірою погляд.

Місто моє Маріуполь, ти чуєш?

Я поряд".

"Ми повернемось скоро", - наголошує у новій пісні Alyona alyona.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb