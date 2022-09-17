"Ми повернемось скоро". Alyona alyona представила пісню "Маріуполь"
Українська реперка Alyona alyona випустила сингл, що присвячено тимчасово окупованому росіянами українському місту-герою Маріуполю
В суботу, 17 вересня 2022 року, після вийшла на YouTube Music.
У ній співачка поєднує свої дитячі спогади про відпочинок у цьому приморському місті із запевненням у його невідворотньому поверненні.
Приспів звучить наступним чином:
"Я з потягу через перони,
Пішки пройдуся до моря.
А в парках шумітимуть крони,
А з храму Петра гучно дзвонять.
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Там - діти козацького роду
Та сповнений вірою погляд.
Місто моє Маріуполь, ти чуєш?
Я поряд".
"Ми повернемось скоро", - наголошує у новій пісні Alyona alyona.
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