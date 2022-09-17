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Контрнаступ мови: як українська відвойовує своє

Богдан-Олег Горобчук
17 вересня, 2022 субота
12:00
Статті україна українці

Нещодавно група Рейтинг провела соцдослідження, яке засвідчило, що за останні пів року неймовірний контрнаступ здійснила… українська мова! І це справді вражає: частка україномовних зросла майже на 20%, і це свідчить що русскій мір в Україні зазнав непоправних втрат

З початком повномасштабного вторгнення про свою принципову прихильність до української мови заявило чимало українських зірок шоубізу та лідерів думок. З одного боку це зробили співаки, впливові серед наймолодшого покоління, на кшталт Володимира Дантеса чи Анни Трінчер. А з іншого — на українську демонстративно перейшов блогер-мільйонник, який народився та виріс у Маріуполі, досі був російськомовним і навіть підозрювався у симпатіях до "русского міра" – Олексій Дурнєв. 

Якщо донедавна він публікував відео на ютюбі російською, то зараз він змінив і контент, і мову роликів. А на своїй сторінці в Інстаграмі Дурнєв закликав усіх російськомовних переходити на українську мову в побуті. "Якщо ви будете читати українські книжки, дивитися кіно, слухати українську музику, воно потроху-потроху піде. Помилок буде все менше, вам буде все комфортніше" – написав він. 

Міграція в українську зачепила не лише всуціль російськомовних: двомовні українці декларують, що стають винятково україномовними. Як-от акторка, громадська активістка та зірка "Телебачення Торонто" Ярослава Кравченко, яка заявила, що припиняє використовувати російську взагалі, навіть у спілкуванні з друзями. 

А тепер увага: дуже важливою тенденцією є не лише використання української мови людьми, які раніше були тотально російськомовними, але й повна українізація досі двомовних. 

Адже, як стверджує докторка філологічних наук Лариса Масенко, ситуація масової двомовності, притаманна для України, зазвичай складається в колоніальній країні, коли вся підкорена спільнота повинна опанувати, крім своєї мови, мову колонізатора. Якщо друга мова поступово переймає всі функції рідної, то останній загрожує зникнення. 

І така загроза зникнення реально висіла над українською мовою не лише за радянських часів, але й за часів незалежності. 

Однак щоб ви повніше розуміли всю картину, розпочнемо з цієї мапи, на якій зображено результати переписів носіїв мови в Російській імперії в 1897 році та в Австро-Угорщині в 1910 році. 

Українська мова тут цілковито домінує по всій території України, зокрема й на сході та півдні. 80% україномовних на Харківщині – це дуже переконливий показник. 

А тепер подивіться на іншу мапу, де порівнюється поширення української та російської мов в Україні в показниках 1989 року до показників 2001 року. Ситуація за якісь 90 років змінилася радикально: південна та східна Україна на кінець вісімдесятих стали переважно російськомовними, і до міленіуму ситуація не надто змінилася. 

Цікаво, що протягом дев’яностих і до середини нульових років в Україні спостерігалась дещо дивна, на перший погляд, ситуація щодо двомовності, яку зафіксувала соціологиня Наталя Паніна в ґрунтовному моніторинговому дослідженні. 

Частка тих, які вважали російську мову рідною і тих, хто розмовляв переважно російською, складала близько третини населення. А от серед наших співвітчизників, які рідною називали українську, лише половина спілкувалася переважно українською, і ще половина була двомовною. І ця тенденція почала дуже повільно змінюватися лише в середині нульових. 

Але іще жахливішою була ситуація щодо ставлення українців до статусу російської мови. Зараз це складно уявити, але до середини нульових близько половини опитаних українців, вважали за необхідне надати російській мові статусу офіційної в Україні. 

Тож наступ російської мови в Україні добряче пройшовся по мізках наших громадян: у більшості українців не було усвідомлення загрози від її фактичного домінування. Та й звідки воно би взялося, якщо публічний простір в Україні в той час був переважно російськомовним. Якщо в системі освіти українська мова поступово відвойовувала свої позиції, які спотворила радянська русифікація, то на телебаченні та радіо відверто домінувала російська мова. 

З цієї таблиці чітко видно, наскільки зросійщеними були українське радіо та телебачення ще на початку 2010-х. У часи Януковича русскій мір домінував в українському просторі, фактично продовжуючи культурну та медійну колонізацію України. 

І змінилася ситуація лише після Революції Гідності. Директор соціологічної служби "Рейтинг" Олексій Антипович пояснює, що в 2014 році змінилася структура населення України: "Чисто арифметично: мінус два мільйони виборців, які жили в Криму, мінус три мільйони на окупованій частині Донбасу, – адже це в основному були російськомовні люди, які підтримували російську мову", – каже він і продовжує: "Українська влада – у  тому числі реагуючи на суспільний запит – ухвалила низку законів щодо підтримки української мови. Українська стала мовою освіти, реклами, друкованої преси, сфери обслуговування – принаймні формально. Мовні квоти були встановлені на телебаченні та радіо" 

І ці заходи таки дали помітний результат. А підсилило його повномасштабне вторгнення армії ґвалтівників і мародерів, яке показало справжнє звіряче обличчя русского міра. З одного боку, українці переконалися, що толерувати російське – це запрошувати окупантів у свій дім. А з іншого – не варто недооцінювати і вплив лідерів думок: показовий перехід на українську серед зірок різного ґатунку підштовхує до цього рішення й незіркових українців. 

І ці зміни особливо легко помітити в цифрах моніторингового дослідження групи Рейтинг. Частка українських громадян, які принципово спілкуються російською в побуті, зараз як ніколи знизилась. Якщо наприкінці 2021 року таких було 27%, то за останніми даними їх усього 13%.

Соціологи свідчать: "19% українців з початку війни перейшли на постійне або частіше використання української мови. Загалом з початку війни 41% російськомовних та двомовних почали частіше говорити українською, з них 24% – постійно, 17% – частіше". Тобто тут не йдеться про кілька відсотків. Цифри – дійсно вражають. Але згадаймо ще одну цифру – у 2005 році майже 49% українців вважали, що російській мові треба надати статусу офіційної. А от свіже опитування засвідчило, що лише 3% наших громадян вважають, що російській слід надати статус другої державної, і ще 10% – офіційної в окремих регіонах. Ось такий тотальний розгром русского міра… 

До речі, Володимир Зеленський в нещодавньому інтерв’ю нідерландському виданню зробив таку безкомпромісну заяву: "це правда, що багато людей перейшли на українську мову саме тому, що є ненависть до того, що зробили російські війська". 

А як ви вважаєте – чи відіграло російське вторгнення ключову роль у такій відчутній українізації нашого мовного поля, чи тут є й інші причини? І якщо так – то які? Пишіть у коментарях – і порівняйте ваші враження з іншими читачами Еспресо!   

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