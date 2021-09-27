Людство може повернутись до передпандемічного життя за рік, - гендиректор Pfizer

Про це заявив генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла, передає CNBC.

“Думаю, що упродовж року ми зможемо повернутися до нормального життя”, - сказав Бурла.

На його думку, для звичного соціального життя необхідна буде вакцинація.

“Навряд це значить, що варіанти коронавірусу припинять з’являтися, й навряд ми зможемо нормально існувати без вакцинації”, - зазначив він.

Бурла вважає, що щепитись від коронавірусу потрібно буде щороку.



“У нас будуть вакцини, які діятимуть щонайменше рік, й найбільш вірогідним сценарієм є щорічна вакцинація”, - підсумував він.