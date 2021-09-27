Людство може повернутись до передпандемічного життя за рік, - гендиректор Pfizer
Наступного року людство зможе повернутися до життя, яким воно було до пандемії COVID-19
Про це заявив генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла, передає CNBC.
“Думаю, що упродовж року ми зможемо повернутися до нормального життя”, - сказав Бурла.
На його думку, для звичного соціального життя необхідна буде вакцинація.
“Навряд це значить, що варіанти коронавірусу припинять з’являтися, й навряд ми зможемо нормально існувати без вакцинації”, - зазначив він.
Бурла вважає, що щепитись від коронавірусу потрібно буде щороку.
“У нас будуть вакцини, які діятимуть щонайменше рік, й найбільш вірогідним сценарієм є щорічна вакцинація”, - підсумував він.
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