Люксембург відкрив кордони для українських туристів
Люксембург з 28 липня відкрив кордони для українських туристів
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.
"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав Кулеба.
Згідно з повідомленням на урядовому порталі tripadvisor, українцям для в'їзду в Люксембург необхідно мати чинний закордонний біометричний паспорт, документальне підтвердження мети поїздки, підтвердження фінансової спроможності, а також поліс медичного страхування, який визнається в країнах Євросоюзу.
Крім того, перед посадкою на літак вимагатимуть представити сертифікат про повне проходження вакцинації вакцинами AstraZeneca, BiNTech/Pfizer, Johnson&Johnson та Moderna. Замість сертифікату про щеплення можна пред'явити сертифікат про одужання з позитивним тестом на COVID-19, дата видачі якого не перевищує 180 днів з моменту тестування. До Люксембургу також можна подорожувати з негативним результатом ПЛР-тесту зробленого не пізніше ніж за 72 години до вильоту.
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