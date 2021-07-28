Люксембург відкрив кордони для українських туристів

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.



"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав Кулеба.



Згідно з повідомленням на урядовому порталі tripadvisor, українцям для в'їзду в Люксембург необхідно мати чинний закордонний біометричний паспорт, документальне підтвердження мети поїздки, підтвердження фінансової спроможності, а також поліс медичного страхування, який визнається в країнах Євросоюзу.



Крім того, перед посадкою на літак вимагатимуть представити сертифікат про повне проходження вакцинації вакцинами AstraZeneca, BiNTech/Pfizer, Johnson&Johnson та Moderna. Замість сертифікату про щеплення можна пред'явити сертифікат про одужання з позитивним тестом на COVID-19, дата видачі якого не перевищує 180 днів з моменту тестування. До Люксембургу також можна подорожувати з негативним результатом ПЛР-тесту зробленого не пізніше ніж за 72 години до вильоту.

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