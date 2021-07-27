Люксембург відкривається для подорожей українців
За рекомендацією Ради ЄС відтепер Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.
"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Плюс одна країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу", - написав Кулеба.
Він додав, що у відомстві діє інтерактивна мапа для подорожуючих з України, де можна подивитися умови для в’їзду в країни світу.
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