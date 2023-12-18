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Мафіни: рецепт солодкої випічки з шоколадом або з вишнями

18 грудня, 2023 понедiлок
18:28
рецепти Мафіни

Мафіни — це чудовий спосіб порадувати себе та близьких легким у приготуванні десертом, що має неймовірний смак та аромат, який заполонить всю квартиру.

Мафіни можна готувати з різними начинками, починаючи від шоколаду та фруктів до горіхів чи ягід. Вони ідеально підходять для сніданку, перекусу або просто як смачний десерт. Мафіни можна поділити на два види: англійські та американські.

Англійські мафіни - це пласкі та не дуже солодкі порційні хлібці, що зазвичай випікаються на основі дріжджового тіста, часто, безпосередньо на сковорідці. Така собі досить проста випічка, яку можна споживати на сніданок разом з чаєм, подаючи з вершковим маслом або джемом. Тоді як американський варіант - це більше знайома нам солодка випічка, що готується з додаванням розпушувача та має містити начинку. Але і в цьому виді, американці полюбляють доповнювати мафін вершковим маслом та смакувати на сніданок.

Ми розглянемо крок за кроком, як готувати мафіни вдома, відповідно до нашого традиційного уявлення про цю солодку випічку.

Мафіни на молоці з шоколадом

Мафіни

Інгредієнти:

  • цукор - 250 г
  • масло вершкове - 80 г
  • сіль – дрібка
  • молоко – 140 г
  • курячі яйця – 3 шт.
  • рослинна олія - 70 г
  • борошно пшеничне – 370 г
  • розпушувач тіста – 10 г
  • шоколадні дропси (ви можете використати ягоди) – 100 г
  • ваніль

Мафіни. Рецепт приготування покроково:

  1. В ємність насипаємо цурок, сіль та ваніль. Додаємо розм'якшене вершкове масло та починаємо збивати міксером на середній швидкості 3-5 хвилин.
  2. В іншій ємності збиваємо вінчиком яйця з молоком та олією. Цю суміш додаємо частинами до цукрово-масляної маси, не вимикаючи при цьому міксера. Суміш може виглядати розшарованою, це нормально.
  3. Через сито просіюємо борошно з розпушувачем. Додаємо їх до основної маси та продовжуємо збивати міксером.
  4. Далі додаємо шоколадні дропси та обережно перемішуємо силіконовою лопаткою.  
  5. Паперові форми для випікання мафінів наповнюємо тістом приблизно на 1/3.
  6. Ставимо у розігріту до 180-190 градусів духовку на 25 хвилин.
  7. Перед подачею можна присипати мафіни цукровою пудрою. Готово!

Фото: The Pioneer Woman

Рецепт шоколадних мафінів з вишнею

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне – 150 г
  • какао - 50 г
  • цукор - 200 г
  • молоко – 150 мл
  • вершкового масло – 80 г
  • одне куряче яйце
  • розпушувач тіста – 2 ч. л.
  • сіль – дрібка
  • вишні заморожені без кісточок – 200 г

Покроковий рецепт приготування:

  1. Змішуємо вінчиком яйце, цукор та ванільний цукор.
  2. Розтоплюємо вершкове масло на водяній бані та охолоджуємо до кімнатної температури. Додаємо його до цукрово-яєчної маси, потім вливаємо молоко. Все добре перемішуємо до однорідності.
  3. В іншу ємність просіюємо через сито борошно, розпушувач, какао. Додаємо дрібку солі та перемішуємо.
  4. Сухі інгредієнти порціями засипаємо до рідких, вимішуємо до однорідності.
  5. Коли тісто вже готово, додаємо розморожені вишні (попередньо відцідіть всю зайву рідину), перемішуємо.
  6. Перекладаємо тісто в паперові форми для випікання мафінів, або в форму для випікання кексів (тоді варто змастити стінки та дно форми вершковим маслом). Наповнюємо форми приблизно на половину.
  7. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою.

Смачного!

Фото: Sweet Pea’s Kitchen


 
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