МАГАТЕ оголосило переможців конкурсу коміксів "Насіння у Космосі"

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

Зазначається, що понад 70 тисяч художників з усього світу подали проєкти на конкурс коміксів "Насіння в космосі". цей конкурс створений для того, щоб надихнути наступне покоління експертів у галузі ядерної науки та технологій.

За даними організації, переможцем стала 17-річна Сімаб Фатіма з Пакистану. Вона зробила малюнки тушшю та аквареллю, вони послужать натхненням для створення коміксу, який розповідатиме про те, як космічне випромінювання та суворі умови космосу можуть сприяти вирощуванню кращих культур для продовольчої безпеки на Землі.

"Цей перший у своєму роді проєкт дав нам можливість залучити молодь до відкриття того, як ядерні методи роблять захоплюючий внесок в астробіологію та допомагають виводити нові сорти рослин, адаптованих до зміни клімату", - сказала директор Офіс громадської інформації та комунікацій МАГАТЕ Софі Буто де ла Комб.