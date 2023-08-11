На Netflix відбулася українська прем'єра мінісеріалу "Таблетки від болю"
На стрімінговій платформі Netflix з'явилася прем'єра драматичного мінісеріалу українською мовою про причини й наслідки опіоїдної епідемії
Про це інформує Netflix.
"Таблетка від болю" - це вигадана версія реальних подій, яка досліджує причини й наслідки опіоїдної кризи в Сполучених Штатах Америки.
Серіал про людей, життя яких назавжди змінило винайдення препарату - оксиконтин, напівсинтетичного лікарського засобу, що належить до групи опіоїдних анальгетиків.
Драма про причини й наслідки цієї епідемії в США, в якій розповідається про винуватців, жертв і людину, яка самотужки намагається докопатися до правди.
У ролях Метью Бродерік, Узо Адуба, Тейлор Кітч, Діна Шихабі та інші.
Серіал складається з трьох епізодів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
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