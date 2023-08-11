Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура На Netflix відбулася українська прем'єра мінісеріалу "Таблетки від болю"

На Netflix відбулася українська прем'єра мінісеріалу "Таблетки від болю"

11 серпня, 2023 п'ятниця
11:29
Культура На фото: мінісеріал "Таблетки від болю"

На стрімінговій платформі Netflix з'явилася прем'єра драматичного мінісеріалу українською мовою про причини й наслідки опіоїдної епідемії

Про це інформує Netflix.

"Таблетка від болю" - це вигадана версія реальних подій, яка досліджує причини й наслідки опіоїдної кризи в Сполучених Штатах Америки.

Серіал про людей, життя яких назавжди змінило винайдення препарату - оксиконтин, напівсинтетичного лікарського засобу, що належить до групи опіоїдних анальгетиків.

Драма про причини й наслідки цієї епідемії в США, в якій розповідається про винуватців, жертв і людину, яка самотужки намагається докопатися до правди.

У ролях Метью Бродерік, Узо Адуба, Тейлор Кітч, Діна Шихабі та інші.

Серіал складається з трьох епізодів.

  • 8 червня компанія показала трейлер третього сезону серіалу "Відьмак".
  • 22 червня на Netflix зʼявилася стрічка режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір". 
  • 29 червня стартував третій сезон серіалу "Відьмак" від Netflix, заснованого на книгах Анджея Сапковського. Він поділений на дві частини.
Новини
Світ
Netflix
США
Читайте також:
Володимир Путін
10 серпня, 2023 четвер
Україна відкрита до переговорів, але Путін не відмовляється від імперських амбіцій, - держдеп США
атака на нафтобазу Рівненщини
10 серпня, 2023 четвер
На Рівненщині внаслідок атаки ворожих дронів зруйнована нафтобаза, на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
Волинська трагедія, Польща
8 серпня, 2023 вiвторок
Польща виставляє умови щодо членства України в ЄС. Росія спостерігає "охолодження відносин", - Oko.press
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.95
    Купівля 36.95
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
11 серпня
11:50
електроенергія
В Україні через обстріли знеструмлено 355 населених пунктів, іще 127 – через негоду
11:45
Оновлено
ракета
РФ атакувала Україну "кинджалами": у Києві уламки впали на територію дитячої лікарні, на Хмельниччині працювала ППО
11:42
Київзеленбуд
У Київзеленбуді правоохоронці проводять обшуки
11:13
Google
Google масово блокує сервіси для компаній з РФ, які перебувають під санкціями
11:08
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Херсона
Росіяни зранку обстріляли Херсон і Берислав: є загиблий і поранені
10:59
Окупанти, ЗАЕС
Енергоатом: На четвертому блоці ЗАЕС через дії РФ стався витік води з першого контура реактора в другий
10:58
винищувач F-16
Перша група українських пілотів завершить навчання на F-16 не раніше наступного літа, – WP
10:48
Ексклюзив
ракети Taurus
Згурець розповів, яку дальність матимуть Taurus, надані Україні
10:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Навчання пілотів на F-16 затягуються, Росія копіює іранські дрони, Куп'янськ став епіцентром бойових дій. Акценти світових ЗМІ 11 серпня
10:32
Петро Симоненко
Екслідеру комуністів Симоненку оголосили підозру в публічних закликах до окупації України
10:31
Донеччина
За добу Росія обстріляла 9 областей України: 3 загиблих, 47 поранених. Ситуація в регіонах
10:20
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Удар "іскандером" по Запоріжжю 10 серпня: кількість поранених зросла до 19
10:18
ЗСУ, контрнаступ
ЗСУ ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут
10:13
SpaceX Falcon
Компанія SpaceX вивела у космос третю партію супутників Starlink за тиждень
10:02
OPINION
Юрій Бутусов
На місце Рєзнікова прийде людина Єрмака?
10:02
Партнерський матеріал
Новий Орлеан та ураган "Катріна": як відновлювали після руйнівної стихії батьківщину джазу
09:44
Укрпошта
Можна друкувати вдома: Рада звільнила електронні марки від ПДВ
09:20
Британська розвідка назвала мету військових навчань Білорусі на кордоні з Литвою та Польщею
08:45
землетрус
У Туреччині стався землетрус: щонайменше 23 постраждалих
08:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 серпня: скільки просять за євро та долар на чорному ринку
08:24
Джо Байден
У США застрелили чоловіка, який погрожував вбити президента Байдена
08:21
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони знищили 580 російських військових та 12 танків, - Генштаб ЗСУ
08:07
OPINION
Ростислав Павленко
Вже не Кремль веде війну, а війна веде Кремлем
07:54
Майкл Макфол експосол США у РФ
Експосол США у Москві Макфол припустив, чому Вашингтон забороняє Україні бити по території РФ
07:42
Ентоні Блінкен
Блінкен попередив хунту в Нігері про відповідальність за безпеку поваленого президента
06:58
Джо Байден
Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії"
06:25
Мірча Луческу
Луческу розкритикував Ярмоленка після поразки "Динамо" від "Аріса"
05:58
ЗСУ
Сили оборони форсували річку Мокрі Яли та просунулися на околиці Урожайного, - ISW
05:30
Оновлено
лісові пожежи на Мауї, Гаваї, 9 серпня 2023 р
На Гаваях вирують масштабні лісові пожежі: загинули щонайменше 53 людини
01:43
Андрій Ярмоленко (в центрі), Аріс - Динамо
"Аріс" - "Динамо": фани грецького клубу вивісили образливий банер проти героїв "Азову"
01:24
на фото бджоляр НАТО
Бджоляр НАТО провів семінар зі збору меду у штаб-квартирі Альянсу
01:19
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 серпня
01:03
обмін тілами
Уряд вирішив ліквідувати Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин
00:48
Virgin Galactic
Virgin Galactic здійснила перший туристичний політ у космос
00:32
Києво-Печерська лавра
Суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику 79 об'єктів Нижньої лаври 
00:10
кокаїн Нідерланди
У Роттердамі виявили рекордну партію кокаїну на 600 млн євро
00:02
Ексклюзив
Павло Клімкін
Після атаки дронів РФ більше не контролює Чорне море, - Клімкін
2023, четвер
10 серпня
23:55
обстріл Запоріжжя
В ООН назвали неприпустимим ракетний удар росіян по готелю в Запоріжжі
23:52
Анджей Дуда
Україна потребує більше зброї для рішучішого контрнаступу, - Дуда
23:35
Джозеф Байден
Байден просить Конгрес виділити додатково понад $13 млрд на допомогу Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV