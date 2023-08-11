Про це інформує Netflix.

"Таблетка від болю" - це вигадана версія реальних подій, яка досліджує причини й наслідки опіоїдної кризи в Сполучених Штатах Америки.

Серіал про людей, життя яких назавжди змінило винайдення препарату - оксиконтин, напівсинтетичного лікарського засобу, що належить до групи опіоїдних анальгетиків.

Драма про причини й наслідки цієї епідемії в США, в якій розповідається про винуватців, жертв і людину, яка самотужки намагається докопатися до правди.

У ролях Метью Бродерік, Узо Адуба, Тейлор Кітч, Діна Шихабі та інші.

Серіал складається з трьох епізодів.