Про це інформує пресслужба.

"Вони вже готові до битви. "Відьмак" сезон 3 том 1 вже на Netflix", - йдеться в заяві.

Фото: Netflix

Друга частина фентезійного сезону вийде 27 липня.

"Доля їх звела. Небезпечні сили намагаються їх роз'єднати. Ґеральт і Йеннефер борються за безпеку Цірі, поки на континенті точиться війна", - пише Netflix про 3 сезон серіалу "Відьмак".

Також Netflix опублікував підтверджені сезони популярних серіалів та новинок.

Фото: Netflix

Що відомо про серіал "Відьмак"

"Відьмак" - це фентезійний серіал, заснований на серії романів Анджея Сапковського, що початково планувався як повнометражний фільм. Він виходить на платформі Netflix з 2019 року.

Серіал розповідає про пригоди Ґеральта із Рівії, мутанта, найманого мисливця на монстрів, який вирушає назустріч долі в неспокійному світі, де люди часто виявляються страшнішими за чудовиськ. У його долю переплітаються життя чародійки Єннефер і принцеси Цірі, яка має таємну силу.

У головних ролях серіалу знялися Генрі Кавілл (Ґеральт), Аня Чалотра (Єннефер), Фрея Аллан (Цірі), Джої Бейтті (Любисток) та інші. Серіал створила Лорен Шмідт-Гіссріх, яка також є виконавчою продюсеркою разом з Анджеєм Сапковським, Томом Фонтаною, Джейсоном Брауном та іншими.

25 квітня Netflix випустила тизер до 3-го сезону серіалу "Відьмак" - останнього, в якому головну роль зіграє Генрі Кавілл.

8 червня компанія Netflix показала трейлер третього сезону серіалу "Відьмак".

Британський актор Генрі Кавілл розповів, що покидає роль Геральта у 4 частині "Відьмака" від Netflix. "Мечі та медальйон" відьмака в анонсованому сезоні надягне австралієць Ліам Гемсворт.