Новий сезон "Відьмака" вже на Netflix. Які ще новинки очікуються
29 червня стартував третій сезон серіалу "Відьмак" від Netflix, заснованого на книгах Анджея Сапковського. Він поділений та дві частини
Про це інформує пресслужба.
"Вони вже готові до битви. "Відьмак" сезон 3 том 1 вже на Netflix", - йдеться в заяві.
Фото: Netflix
Друга частина фентезійного сезону вийде 27 липня.
"Доля їх звела. Небезпечні сили намагаються їх роз'єднати. Ґеральт і Йеннефер борються за безпеку Цірі, поки на континенті точиться війна", - пише Netflix про 3 сезон серіалу "Відьмак".
Також Netflix опублікував підтверджені сезони популярних серіалів та новинок.
Фото: Netflix
Що відомо про серіал "Відьмак"
"Відьмак" - це фентезійний серіал, заснований на серії романів Анджея Сапковського, що початково планувався як повнометражний фільм. Він виходить на платформі Netflix з 2019 року.
Серіал розповідає про пригоди Ґеральта із Рівії, мутанта, найманого мисливця на монстрів, який вирушає назустріч долі в неспокійному світі, де люди часто виявляються страшнішими за чудовиськ. У його долю переплітаються життя чародійки Єннефер і принцеси Цірі, яка має таємну силу.
У головних ролях серіалу знялися Генрі Кавілл (Ґеральт), Аня Чалотра (Єннефер), Фрея Аллан (Цірі), Джої Бейтті (Любисток) та інші. Серіал створила Лорен Шмідт-Гіссріх, яка також є виконавчою продюсеркою разом з Анджеєм Сапковським, Томом Фонтаною, Джейсоном Брауном та іншими.
25 квітня Netflix випустила тизер до 3-го сезону серіалу "Відьмак" - останнього, в якому головну роль зіграє Генрі Кавілл.
8 червня компанія Netflix показала трейлер третього сезону серіалу "Відьмак".
Британський актор Генрі Кавілл розповів, що покидає роль Геральта у 4 частині "Відьмака" від Netflix. "Мечі та медальйон" відьмака в анонсованому сезоні надягне австралієць Ліам Гемсворт.
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