Netflix випустила трейлер 3-го сезону "Відьмака" - останнього, в якому Геральта гратиме Генрі Кавілл
Netflix випустила трейлер до 3-го сезону серіалу "відьмак" - останнього, в якому головну роль зіграє Генрі Кавілл. Новий сезон вийде на екрани 29 червня
Про це йдеться у twitter компанії.
"Цього літа все змінюється. Третій сезон "Відьмака" стартує 29 червня", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, Netflix опублікував постер - згідно з ним, друга частина сезону вийде 27 липня.
"За сім'ю варто боротися", - йдеться у твіті.
Анонс трейлеру компані опублікувала 24 квітня, підписавши "тримай міцно, до завтра".
- Британський актор Генрі Кавілл розповів, що покидає роль Геральта у 4 частині "Відьмака" від Netflix. "Мечі та медальйон" відьмака в анонсованому сезоні надягне австралієць Ліам Гемсворт.
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