Про це йдеться у twitter компанії.

"Цього літа все змінюється. Третій сезон "Відьмака" стартує 29 червня", - йдеться у повідомленні.

This summer, everything changes.



The Witcher Season 3 begins on June 29 pic.twitter.com/rMuR68xrhH — Netflix (@netflix) April 25, 2023

Окрім того, Netflix опублікував постер - згідно з ним, друга частина сезону вийде 27 липня.

"За сім'ю варто боротися", - йдеться у твіті.

Анонс трейлеру компані опублікувала 24 квітня, підписавши "тримай міцно, до завтра".