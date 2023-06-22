Український фільм "Памфір" доступний на платформі Netflix

Про це інформують на офіційній сторінці у фейсбук.

"Знятий ще до початку повномасштабного вторгнення, фільм "Памфір" зміг стати одним із найважливіших художніх висловлювань і про нинішню Україну - про наш незламний дух і снагу до життя", - йдеться в заяві.

Відсьогодні стрічку можна переглянути на Netflix.

Також прем'єра відбудеться в кінотеатрах Польщі.

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Для киян та гостей столиці відбудеться експозиція "Додому до Памфіра", що зібрала кінокостюми, реквізит, обрядові маски, ескізи й розкадрування сцен фільму, фото- і відеоматеріали про створення кінокартини, живу народну традицію Маланки та особливу художню реальність фільму.

"Окрім відкриття експозиції на глядачів чекає також перегляд кінострічки "Памфір" просто неба та можливість поспілкуватись із командою фільму. Відвідувачі заходу зможуть побачити картину, успішний прокат якої вже відбувся у Франції, Великобританії, Швейцарії, Греції, Литві, Україні та Ірландії", - йдеться в заяві.

Відкриття виставки відбудеться 24 червня о 15:00 у Національному музеї народної архітектури та побуту України, м. Київ, вул. Академіка Тронька, 1.