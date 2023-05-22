Про це і не тільки писали світові медіа 22 травня:

The New York Times

На зустрічі лідерів G7 Байден оголосив про наступну допомогу у розмірі $375 мільйонів на артилерію, боєприпаси та інше озброєння для України. "Разом з усією G7 ми підтримуємо Україну, і я обіцяю, що ми нікуди не відступимо", – сказав Байден Зеленському, оголошуючи про виділення фінансів.

Видання також публікує матеріал, присвячений ситуації в Бахмуті. На думку військових експертів, якщо росіяни продовжуватимуть надсилати підкріплення до Бахмуту, це може послабити здатність їхніх військ стримувати ширший контрнаступ, який планує Україна. Як пише NYT, захоплення Бахмута стало б потужним символічним успіхом для Росії. Це було б перше українське місто, яке б вони захопили після Лисичанська влітку минулого року, і стало б невдачею для Києва, який витратив дорогоцінні боєприпаси і відправив деякі з найбільш боєздатних сил, щоб спробувати зірвати руйнівний багатомісячний штурм міста Росією.За майже рік інтенсивних боїв там загинули тисячі військових з обох сторін. Наразі Бахмут із квітучого міста, де мешкали понад 80 тисяч українців, перетворився на суцільні руїни. "Вони зруйнували все, – сказав Зеленський під час виступу на G7. – Не залишилося жодної будівлі. Дуже прикро, це трагедія, але на сьогодні Бахмут тільки в наших серцях. На цьому просторі немає нічого, лише земля і багато мертвих росіян".

У ще одній новині медіа пише про те, що Бахмут фактично весь контролюється росіянами. Вони цитують генерала Сирського, який заявив,що у місті перебувають невеликі підрозділи українських військових, які продовжуватимуть захищати свої позиції, щоб забезпечити "можливість увійти в місто в разі зміни обставин".

Фото: 93OMB

The Washington Post

Глава МАГАТЕ планує представити нову пропозицію щодо зменшення ризиків виникнення масштабної ядерної катастрофи на ЗАЕС. План Гроссі включає п'ять принципів: заборона на розміщення важкої військової техніки і військовослужбовців на АЕС; заборона на ведення вогню з АЕС і в бік АЕС, включно із забороною нападу на персонал на об'єкті; захист усіх систем безпеки на АЕС; захист усіх зовнішніх ліній електропередач; моніторинг дотримання вищезгаданих принципів.

Контроль українських військ над Бахмутом слабшає, пише WP. У місті українці контролюють лише невеликі ділянки, проте новою метою є тактичне оточення міста. Видання ділиться баченням військових, які перебували у Бахмуті: "Бахмуту кінець", – сказав у неділю 47-річний солдат 24-ї бригади, який на умовах анонімності поділився своєю відвертою оцінкою. Він розповів, що був у місті напередодні. Видання присвячує Бахмуту ще два матеріали, в одному повідомляє про те, що українські війська проводять контратаки на околицях міста. В іншому ж спробує проаналізувати, чому Україна та Росія так запекло воюють за це місто. Російські військові та найманці "Вагнера" місяцями обстрілювали Бахмут перетворивши його фактично на обвуглене місто-привид. "Невпинна боротьба за контроль над містом, яке, на думку аналітиків, не має великого стратегічного значення, перетворила його на символ і політичне поле битви для обох сторін", – пише WP.

The Guardian

Видання публікує відео Легіону "Свобода Росії", зазначаючи, що у соціальних мережах ширяться кадри, які нібито показують бої вздовж кордону України з Росією.

Донецький "Шахтар" розкритикував "Барселону" після того, як її гравці подякували вболівальникам у Росії за підтримку в цьому сезоні. "Шахтар" закликав каталонський клуб попросити вибачення. "Ми сподіваємося, що ФК "Барселона" усвідомлює, що підтримка такої країни, як Росія, зараз є абсолютно неприйнятною. Ми очікуємо, що клуб визнає свою помилку й уникатиме таких ситуацій у майбутньому", – зазначив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Медіа також називає Бахмут епіцентром бойових дій. Бої в Бахмуті тривають, пише Guerdian, посилаючись на повідомлення ЗСУ та підкреслюючи, що Росія завдала авіаударів по місту. У наступному матеріалі видання підкреслює заяву Києва про те, що ворогу завдали величезних втрат за час боїв у місті. "Ми виграли час для певних дій, про які розповімо пізніше", – цитують журналісти Ганну Маляр.

CNN

Росіяни планують провести слухання щодо подовження терміну ув'язнення американського журналіста Евана Гершковича. Невідомо, чи з'явиться Гершкович особисто, як це було у квітні.

Поки керівник "вагнерівців" заявляє, що захопив Бахмут, Росія звинувачує в атаці на Бєлгород Україну. Натомість українські офіційні особи повідомляють, що напад скоїла група громадян Росії, які перетнули кордон з Україною, йдеться про Легіон "Свобода Росії".

Тим часом губернатор Бєлгорода назвав ситуацію в області вкрай напруженою. Людей звідти евакуйовують, більшість вже покинула територію прикордонних сіл та Грайворона на особистому транспорті, а місцева влада надає транспорт для тих, хто не має можливості виїхати самостійно.

Фото: Коммерсантъ

BBC

Видання повідомляє про те, що ватажок "Вагнера" пообіцяв здати Бахмут російській армії до червня. Пригожин заявив, що захопив Бахмут в суботу. Натомість Україна повідомляє, що все ще контролює частину міста, що її війська все ще просуваються на околицях Бахмута. Ганна Маляр підтвердила, що українські сили все ще мають невеликий плацдарм всередині міста і просуваються на околиці, додавши, що інтенсивність їхнього просування знизилася.

Gazeta Wyborcza

Росіяни, які воюють на боці України перейшли кордон до Росії, пише "Виборча". Російський добровольчий корпус і Легіон "Свобода Росії", що воюють на боці України, перетнули українсько-російський кордон в районі села Грайворон Бєлгородської області.

Українські діти, яких вкрала Росія. Скільки з них ніколи не повернуться додому, а скільки втратять свою українську ідентичність, запитує видання. Це спланована акція: спочатку депортація, потім перевиховання і, нарешті, русифікація. За офіційними даними, від початку війни 19 тисяч українських дітей були викрадені в Росію. Тим часом російські джерела стверджують, що 730 тисяч українських дітей були зареєстровані в Російській Федерації після повномасштабного вторгнення в Україну.