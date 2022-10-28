МАГАТЕ проінспектує два об'єкти в Україні цього тижня

Про це повідомили в пресслужбі МАГАТЕ.

"Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку в цих місцях відповідно до угоди України про гарантії, щоб виявити будь-яке перенаправлення ядерного матеріалу, що перебуває під гарантіями, будь-яке незаявлене виробництво або обробку ядерного матеріалу в двох місцях і переконатися, що немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності", – сказав генеральний директор Гроссі.

Він додав, що відразу після завершення перевірок інспектори повідомлять про свої висновки відповідно до стандартної практики гарантій. Однак, враховуючи інтерес і терміновість цього питання, також вони нададуть висновки Раді керуючих МАГАТЕ, а одразу після цього – громадськості.

Україна подала запит і запропонувала МАГАТЕ провести верифікацію Інституту ядерних досліджень НАН та Східного гірничо-збагачувального комбінату після того, як Російська Федерація заявила про діяльність, пов’язану з можливим виробництвом "брудної бомби" у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і які регулярно відвідують інспектори організації. Метою нового візиту є виявлення будь-якої можливої ​​незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою "брудних бомб". Місяць тому інспектори МАГАТЕ перевірили одне з двох місць, там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів.

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