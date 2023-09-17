Магучіх виграла фінал "Діамантової ліги-2023" та встановила рекорд сезону у стрибках у висоту

Про це пише "Суспільне спорт".

До фіналу головного комерційного змагання з легкої атлетики у стрибках у висоту пройшли три українки: Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Першими серед українок розпочали змагання Геращенко та Левченко, які без помилок виконали стрибки на висоті 1.83 та 1.86 метри.

Магучіх виконала перший стрибок на висоті 1.91 м, яку взяла у першій спробі. Натомість Левченко здолала її у третій, а Геращенко не виконала жодного вдалого стрибка та вибула зі змагань й посіла сьоме місце.

Зазначається, що Ярослава Магучіх стрибнула у висоту на 2,03 метра.

Друге місце посіла австралійка Нікола Оліслагерс - 2,03 метра, а третє - сербка Ангеліна Топич із результатом 1,95 метра.