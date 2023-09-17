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Головна Спорт Магучіх виграла фінал "Діамантової ліги-2023" та встановила рекорд сезону у стрибках у висоту

Магучіх виграла фінал "Діамантової ліги-2023" та встановила рекорд сезону у стрибках у висоту

17 вересня, 2023 неділя
23:24
Спорт Ярослава Магучіх

Українська спортсменка Ярослава Магучіх із рекордом сезону виграла фінал Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту

Про це пише "Суспільне спорт".

До фіналу головного комерційного змагання з легкої атлетики у стрибках у висоту пройшли три українки: Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Першими серед українок розпочали змагання Геращенко та Левченко, які без помилок виконали стрибки на висоті 1.83 та 1.86 метри.

Магучіх виконала перший стрибок на висоті 1.91 м, яку взяла у першій спробі. Натомість Левченко здолала її у третій, а Геращенко не виконала жодного вдалого стрибка та вибула зі змагань й посіла сьоме місце.

Зазначається, що Ярослава Магучіх стрибнула у висоту на 2,03 метра.

Друге місце посіла австралійка Нікола Оліслагерс - 2,03 метра, а третє - сербка Ангеліна Топич із результатом 1,95 метра.

  • Нагадаємо, що вкінці серпня Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль у стрибках у висоту та стала вперше в кар'єрі чемпіонкою світу.
Україна
легка атлетика
Ярослава Магучіх
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