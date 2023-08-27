Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу у стрибках у висоту
Українська спортсменка Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль у стрибках у висоту та стала вперше в кар'єрі чемпіонкою світу
Про це пише Суспільне.
Зазначається, що українка виборола золоту медаль з результатом 2.01 метра.
Конкуренцію для Магучіх в секторі мали скласти звичні суперниці на топрівні: олімпійська віцечемпіонка Нікола Оліслагерс, чинна чемпіонка світу Паттерсон та бронзова медалістка Євро-2023 Ангеліна Топич, серед інших.
"2.01 з першої спроби не перестрибнула жодна з майбутніх медалісток. Натомість другий стрибок реалізувала Магучіх, повторивши свій найкращий результат сезону та вийшовши на проміжне перше місце!" - йдеться у повідомленні.
Натомість Паттерсон завдяки перевазі за спробами завершила фінал другою, а Оліслагерс - третя.
Стрибки у висоту
- Ярослава Магучіх (Україна) 2.01 метра
- Елеанор Паттерсон (Австралія) 1.99
- Нікола Оліслагерс (Австралія) 1.99
Довідка.
Ярослава Магучіх, бронзова олімпійська призерка Токіо-2020, двічі зупинялася за крок від звання чемпіонки світу. У 2019-му та 2022-му роках вона вигравала срібні медалі, поступаючись росіянці Марії Ласіцкене та австралійці Елеанор Паттерсон відповідно.
- 29 травня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на першому етапі "Діамантової ліги" у Марокко з найкращим результатом сезону в світі в стрибках у висоту - 2,01 м.
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