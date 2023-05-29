Українка Магучіх з рекордом виграла стартовий етап "Діамантової ліги"
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на першому етапі "Діамантової ліги" у Марокко з найкращим результатом сезону в світі в стрибках у висоту - 2,01 м
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Рабаті Магучіх гарантувала собі золоту медаль стрибком на 1,95 м. Однак після цього здолала планку на висоті 2,01 м та встановила найкращий результат сезону в світі. Попереднє досягнення - 2,00 м також належало українці.
Срібло у Марокко зі стрибком на 1,91 м здобула ще одна представниця України — Ірина Геращенко. Бронза дісталася Ірині Дубовицькій з Казахстану - 1,87 м.
Друге срібло збірній України на першому етапі "Діамантової ліги" принесла Марина Бех-Романчук в потрійному стрибку. З результатом 14,65 м українка поступилася лише кубинці Леяніс Перес Ернандес, яка перемогла з найкращим результатом сезону в світі - 14.84 м. Бронзу виграла Шаньєка Ріккетс з Ямайки – 14,53 м.
Легка атлетика
"Діамантова ліга"
Рабат, Марокко
28 травня
Жінки
Стрибки у висоту
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,01
2. Ірина Геращенко (Україна) – 1,91
3. Надія Дубовицька (Казахстан) – 1,87
Потрійний стрибок
1. Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14,84
2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,65
3. Шаньєка Ріккетс (Ямайка) – 14,53
- 5 березня Ярослава Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату Європи у стрибках у висоту в приміщенні, ще одна представниця України - Катерина Табашник - отримала бронзу.
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