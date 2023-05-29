Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Рабаті Магучіх гарантувала собі золоту медаль стрибком на 1,95 м. Однак після цього здолала планку на висоті 2,01 м та встановила найкращий результат сезону в світі. Попереднє досягнення - 2,00 м також належало українці.

Срібло у Марокко зі стрибком на 1,91 м здобула ще одна представниця України — Ірина Геращенко. Бронза дісталася Ірині Дубовицькій з Казахстану - 1,87 м.

Друге срібло збірній України на першому етапі "Діамантової ліги" принесла Марина Бех-Романчук в потрійному стрибку. З результатом 14,65 м українка поступилася лише кубинці Леяніс Перес Ернандес, яка перемогла з найкращим результатом сезону в світі - 14.84 м. Бронзу виграла Шаньєка Ріккетс з Ямайки – 14,53 м.

Легка атлетика

"Діамантова ліга"

Рабат, Марокко

28 травня

Жінки

Стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,01

2. Ірина Геращенко (Україна) – 1,91

3. Надія Дубовицька (Казахстан) – 1,87

Потрійний стрибок

1. Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14,84

2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,65

3. Шаньєка Ріккетс (Ямайка) – 14,53