Магучіх здобула золото ЧЄ з легкої атлетики, Табашник виграла бронзу
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату Європи у стрибках у висоту, ще одна представниця нашої країни - Катерина Табашник - отримала бронзу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧЄ у приміщенні у Стамбулі Ярослава Магучіх у фіналі гарантувала собі золото стрибком на 1 м 98 см.
Ще одна українка - Катерина Табашник - здобула бронзу з результатом 1,94 м. Срібло отримала нідерландка Бріт Веерман, яка здолала планку на висоті 1,96 м.
Після того, як забезпечила собі золоту нагороду, Магучіх намагалася здолати висоту 2,03 м, але не змогла з нею впоратися.
21-річна Ярослава Магучіх виграла ЧЄ у приміщенні втретє у кар'єрі. Вона також є чинною чемпіонкою світу в залі та чемпіонкою Європи у стрибках у висоту на відкритому повітрі. Крім цього, українка двічі вигравала срібло ЧС та бронзу Олімпіди-2020.
На ЧЄ-2023 у Стамбулі збірна України також здобула бронзу в штовханні ядра, яку з національним рекордом в залі - 21,84 м - нашій команді приніс Роман Кокошко.
ЧЄ з легкої атлетки
Стамбул, Туреччина
5 березня
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1,98 м
2. Бріт Веерман (Нідерланди) - 1,96 м
3. Катерина Табашник (Україна) - 1,94 м
5. Юлія Левченко (Україна) - 1,94 м
- 3 березня Роман Кокошко виграв бронзову медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні у штовханні ядра та встановив новий національний рекорд - 21,84 м.
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