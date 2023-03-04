Українець Кокошко з національним рекордом виграв бронзу ЧЄ з легкої атлетики
Українець Роман Кокошко виграв бронзову медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні у штовханні ядра та встановив новий національний рекорд - 21,84 м
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На чемпіонаті Європи у Стамбулі Кокошко з результатом 21,23 м йшов до останньої спроби на четвертій позиції. Проте в шостій спробі українець штовхнув ядро на 21,84 м та вийшов на третє місце.
Роман Кокошко побив національний рекорд в приміщеннях. Попереднє досягнення - 21,83 м - з 1999 року належало Олександру Багачу.
Медаль Кокошка стала для збірної України першою на ЧЄ-2023 в Туреччині.
ЧЄ-2023 з легкої атлетики
Стамбул, Туреччина
3 березня
Чоловіки. Штовхання ядра
1. Зане Вейр (Італія) - 22,06 м
2. Томаш Штанек (Чехія) - 21,90 м
3. Роман Кокошко (Україна) - 21,84 м
- 16 лютого стало відомо, що українська стрибунка у довжину Марина Бех Романчук пропустить чемпіонат Європи у приміщенні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе