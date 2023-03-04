Про це повідомляє Еспресо.TV.

На чемпіонаті Європи у Стамбулі Кокошко з результатом 21,23 м йшов до останньої спроби на четвертій позиції. Проте в шостій спробі українець штовхнув ядро на 21,84 м та вийшов на третє місце.

Роман Кокошко побив національний рекорд в приміщеннях. Попереднє досягнення - 21,83 м - з 1999 року належало Олександру Багачу.

Медаль Кокошка стала для збірної України першою на ЧЄ-2023 в Туреччині.

ЧЄ-2023 з легкої атлетики

Стамбул, Туреччина

3 березня

Чоловіки. Штовхання ядра

1. Зане Вейр (Італія) - 22,06 м

2. Томаш Штанек (Чехія) - 21,90 м

3. Роман Кокошко (Україна) - 21,84 м