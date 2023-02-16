Про це Бех-Романчук повідомила в Instagram.

За словами української легкоатлетки, вона пропустить чемпіонат Європи, який з 2 до 5 березня відбуватиметься у Стамбулі.

"Спорт це не тільки про перемоги та досягнення, а і про складний закулісний шлях який проходять спортсмени зі своїми тренерами. Вчора ввечері у першій же спробі я отримала травму стопи, та відразу закінчила змагання. І найкращим рішенням стало не продовжувати змагання та зимовий сезон, а приділити час відновленню і сконцентруватись на підготовці до літа", - написала Бех-Романчук.

Українка є віцечемпіонкою світу в стрибках у довжину. Вона також здобувала золото ЧЄ-2022 у потрійному стрибку та перемагала на ЧЄ-2021 у залі в стрибках у довжину.