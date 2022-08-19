Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 19 серпня, на мультиспортивному чемпіонаті Європи пройшли фінальні змагання у потрійному стрибку. Вдалося тріумфувати Марині Бех-Романчук.

Українка в п’ятій спробі стрибнула на 15,02 метрів. Це найкращий результат фінальних змагань та всього європейського сезону, а для України рекордний результат з 1996 року.

Для Бех-Романчук це перша медаль ЧЄ у потрійному стрибку.

Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022

Потрійний стрибок. Жінки

19 серпня

Мюнхен, Німеччина

1. Марина Бех-Романчук (Україна) - 15,02 м

2. Крістійна Мякеля (Фінляндія) - 14,64 м

3. Ханна Міненко (Ізраїль) - 14,45 м

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