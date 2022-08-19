Українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук тріумфувала у змаганнях з потрійного стрибка на ЧЄ-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 19 серпня, на мультиспортивному чемпіонаті Європи пройшли фінальні змагання у потрійному стрибку. Вдалося тріумфувати Марині Бех-Романчук.
Українка в п’ятій спробі стрибнула на 15,02 метрів. Це найкращий результат фінальних змагань та всього європейського сезону, а для України рекордний результат з 1996 року.
Для Бех-Романчук це перша медаль ЧЄ у потрійному стрибку.
Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022
Потрійний стрибок. Жінки
19 серпня
Мюнхен, Німеччина
1. Марина Бех-Романчук (Україна) - 15,02 м
2. Крістійна Мякеля (Фінляндія) - 14,64 м
3. Ханна Міненко (Ізраїль) - 14,45 м
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