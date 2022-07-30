Експерт поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Перший наступ Путіна з метою досягнути української капітуляції провалилася 16 червня, коли з путінською по суті місією приїхали три європейські лідери – Макрон, Драгі й Шольц із так званим італійським планом, їх ткнули носом в Ірпінь, у воєнні злочини путінського режиму. Вони навіть не насмілилися озвучити план. Усе, Путін цю трійцю вже викинув зі свого розгляду, зараз уся ставка робиться на Ердогана", - зазначив Піонтковський.

Політолог додав, що президент Туреччини почав говорити темниками Кремля, якими раніше послуговувався президент Франції.

"Зверніть увагу, як Ердоган починає повторювати той самий кремлівський темничок, як місяць тому Макрон: не треба принижувати Путіна, дайте Путіну шанс, дайте Путіну можливість врятувати лице, Захід неправильно розмовляє з Росією. Ердоган узяв на себе місію продовжити справу Макрона й Шольца та спробувати домогтися капітуляції України через так зване припинення вогню, яке, по-перше, фіксує великі території під контролем Росії, по-друге, дає змогу Путіну подати своєму глибинному народові те, що сталося, як перемогу", - зауважив Андрій Піонтковський.

25 липня стало відомо, що Реджеп Ердоган заявив, що ставиться до Путіна, як до друга, а західні політики неправильно ставляться до президента Росії.

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