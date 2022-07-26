Ердоган заявив, що ставиться до Путіна, як до друга. До Зеленського також

Про це Реджеп Тайїп Ердоган сказав в інтерв'ю TRT.

"Ми дивимося і на Путіна, і на Зеленського, як на друзів, а не ворогів. Щобільше, підхід Заходу до пана Путіна неправильний... Ви знаєте ставлення західних політиків до Путіна. Так не личить політикам. Яке ставлення до нього проявиш, те й отримаєш", - заявив він.

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25 липня Ердоган прокоментував обстріл Росією порту Одеси: "Ми не хотіли, щоб це сталось, але це сталось".

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Наступного дня, 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по морському порту Одеси поблизу зернового термінала. Весь світ одностайно засудив дії Росії.

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