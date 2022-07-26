Про це Ердоган заявив в інтерв’ю турецькому телеканалу TRT.

"Ми бачимо, наскільки делікатним все ще є процес у зв’язку з атакою на порт Одеси в суботу. Ми не хотіли, щоб це сталось, але це сталось. Очікуємо, що кожен буде виконувати свою частину угоди. Її провал обернеться проти нас усіх", – вважає президент Туреччини.

Ердоган нагадав, що пріоритетом Анкари із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був "справедливий і сталий мир після досягнення режиму припинення вогню", і висловив сподівання, що цього вдасться досягти.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Перше відвантаження експортного українського зерна, яке тривалий час блокували російські окупанти, очікувалось у найближчі 3-4 доби у порту Чорноморськ, що в передмісті Одеси.

Та вже наступного дня, 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по морському порту Одеси поблизу зернового терміналу. Весь світ одностайно засудив дії Росії.

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